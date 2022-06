Haaland é oficializado no Manchester City

A contratação de Erling Haaland foi oficializada hoje (13) pelo Manchester City. O atacante norueguês irá assinar contrato válido por 5 anos, que irá até 2027. A partir de 1º de julho ele começa no clube inglês.

“Este é um dia de muito orgulho para mim e a minha família. Seguir os passos do meu pai e vestir esta camisa será um momento incrivelmente especial”, disse Haaland. O pai dele, Alfie, foi jogador do City no passado.

O clube inglês anunciou há mais de um mês que chegou a um acordo com o Borussia Dortmund para a contratação do norueguês, mas ainda faltava finalizar a transferência. Os valores do negócio não foram revelados.

Haaland diz que quer marcar gols, ganhar troféus e melhorar o desempenho como jogador. “Estou confiante de que posso fazer isso aqui”, finalizou. O City não divulgou qual será o número da camisa do norueguês.