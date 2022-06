Cursinho UFMS abre inscrições para curso pré vestibular

A UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul), abriu inscrições para o Cursinho UFMS 2022, com o objetivo de oferecer aulas e apoio didático a jovens que finalizaram ou que ainda estão cursando o ensino médio. São ao todo, 500 vagas, distribuídas para todos as Câmpus. As aulas serão realizadas no modelo híbrido.

De acordo com o coordenador do projeto de extensão, Edivaldo José de Araújo Filho, as aulas serão voltadas para alunos que querem entrar na Universidade. “Nós vamos prepará-los para o Vestibular UFMS e o Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE)”, explica.

As vagas são para o período noturno. As aulas estão previstas para começar no dia 7 julho. Nas quartas-feiras as aulas são presenciais; nos outros dias serão remotas, com início às 19h e término às 22h. Terá monitoria para os alunos no período vespertino.

O projeto passou por mudanças, com aulas ministradas por professores mestres ou doutores, que são auxiliados por estudantes supervisionados e treinados para as atividades.

As inscrições estão abertas e seguem até o dia 26 de julho por meio do site da Universidade. Uma taxa única de R$ 400 será cobrada, referente a matricula. Quem possuir cadastro no CadÚnico do Governo Federal, terão até o dia 19 de julho para solicitar a isenção da taxa, que será oferecida para até 10% das vagas aos que comprovarem vulnerabilidade socioeconômica.

O resultado da seleção está previsto para o dia 27 de junho. Os selecionados terão até 6 de julho para realizarem a matrícula.

Com informações da UFMS.

Veja também: