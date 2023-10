Motorista é preso após provocar capotamento em avenida na Capital

Uma colisão entre veículos, deixou feridos na madrugada de hoje, na Avenida Gury Marques, na região do Bairro Universitário, em Campo Grande. Segundo informações de testemunhas, um dos condutores estaria embriagado e foi preso em flagrante após realizar teste de bafômetro.

Conforme apurado pela reportagem, a colisão aconteceu entre dois veículos Chevrolet Ônix. Segundo informações de testemunhas, relataram que o condutor de um dos veículos, de cor preta, de 31 anos, seguia sentido Dourados quando foi atingindo na traseira pelo outro carro de cor branca. Com o impacto da batida, o carro branco capotou na via. O motorista do carro preto, teve ferimentos no rosto e não precisou ser encaminhado ao hospital. Já o outro condutor do veículo branco, que transportava um adolescente, apresentou sinais de embriaguez.

Conforme relatos da polícia, foi realizado teste de bafômetro que teria constatado que o suspeito havia ingerido bebida alcoólica. Ele foi preso em flagrante e levado até Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde registrou o caso.

