Grupo City desembarca em Salvador para compra do Bahia

Executivos do grupo City chegaram a Salvador na noite de ontem (13) para finalizar a compra do Bahia. Em ajustes com a organização para tornar-se SAF e vender as ações, o Tricolor de Aço estuda uma contratação ‘ambiciosa’, em caso de sucesso com a empresa proprietária do inglês Manchester City.

Nos últimos anos, vem se tornando ‘padrão’ a transformação de grandes clubes brasileiros em SAF, a mais sucedida delas, até o momento, foi a do Botafogo, que comandado por John Textor, vem novamente brigando por algo a mais em âmbito nacional.

No caso do clube baiano, ele será a 12ª equipe a fazer parte do Grupo City. Hoje, o Grupo conta com o Manchester City como “carro chefe” e tem também Girona (Espanha), Troyes (França), Lommel SK (Bélgica), New York City (EUA), Montevideo Wanderers (Uruguai), Bolívar (Bolívia), Melbourne City (Austrália), Yokohama F. Marinos (Japão), Sichuan Jiuniu (China) e Mumbai City (Índia).

A possível compra animou os torcedores que esperam grandes contratações. A equipe é hoje segunda colocada do Campeonato Brasileiro da Série B, e observa a necessidade de jogadores pontuais para conquistar o sonhado acesso à série A.

Um padrão visto nos primeiros passos do grupo City é uma contração ambiciosa logo após a transformação do clube em SAF, portanto nomes começaram a ser especulados no tricolor. É o caso do Luan. Com apenas três jogos pelo Alvinegro na temporada, espera-se que o meia deixe a equipe na abertura da janela de contratações, que acontece no dia 18 de julho.