Mato Grosso do Sul registra 28 óbitos e 4 mil novos casos de Covid-19

Mato Grosso do Sul registrou 4.090 novas infecções e 28 óbitos por Covid-19 nesta terça-feira (14), o que representa uma alta de 16,32% em comparação ao último boletim, quando foram registrados 3.516 casos. Os dados são do boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado e Saúde) divulgados hoje.

Entre os município com maior incidência de casos Campo Grande lidera com 1.260, seguido por Dourados (259), Três Lagoas (247), Ponta Porã (242) e Coxim (148).

Nos últimos sete dias foram contabilizadas 28 novas mortes decorrentes da Covid, uma alta 367%. As vítimas tinham entre 9 a 95 anos, a mais jovem é era uma menina residente de Coxim. Também foram registradas dez mortes em Campo Grande, três em Ponta Porã, duas em Três Lagoas, duas em Aparecida do Taboado e duas em Nova Andradina.

Dentre os 5.101 casos ativos no Estado, 36 estão hospitalizadas, 23 ocupam leitos clínicos, e outras 13 estão em leitos de UTI.

A taxa global de ocupação de leitos UTI por macrorregião de internação é de 62% em Campo Grande, 57% em Dourados, 65% em Corumbá e 40% em Três Lagoas.

Com informações da SES.

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.