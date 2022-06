Botafogo perde para o Avaí e entra no Z4

O Botafogo entra na zona de rebaixamento em partida realizada ontem (13), no Nilton Santos, pela 12ª rodada do Brasileirão.

O Avaí bateu os donos da casa por 1 a 0, com gol de Kevin. na tabela, os catarinenses saíram do Z4 e passam a ocupam a 10ª posição com 14 pontos, enquanto o carioca soma 12 pontos, cai para 17ª, e entra na zona de rebaixamento. Esse é o quinto jogo que o Glorioso não vence.

O Alvinegro teve mais posse de bola e dominou boa parte da partida, porém não conseguiu traduzir a superioridade em gols. O Avaí fez um jogo físico, mas seguro e conseguiu achar seu gol em um lance de bola parada.

A próxima partida do Botafogo será contra o São Paulo nesta quinta-feira (16), às 16h, no Nilton Santos. O Avaí encara o Fortaleza, no mesmo dia, às 19h, na Ressacada, em Florianópolis.

Ficha técnica:

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa/SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa/SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Cartões Amarelos: Vinícius Lopes, Hugo, Del Piage, Erison (BOT); Eduardo, Raniele, Bruno Silva, Vladmir, Matheus Galdezani (AVA)

Cartão Vermelho: Bruno Silva (AVA)

Gol: Kevin (AVA), aos 47’/1ºT

Botafogo: Gatito Fernández; Daniel Borges (Matheus Nascimento), Kanu, Victor Cuesta, Hugo; Luís Oyama (Kayque), Tchê Tchê (Del Piage), Chay; Vinícius Lopes, Victor Sá, Erison. Técnico: Luís Castro.

Avaí: Douglas Friedrich (Vladmir); Kevin, Raniele, Arthur Chaves, Bruno Cortez; Jean Cléber (Lucas Ventura), Bruno Silva, Eduardo (Matheus Galdezani); Muriqui (Renato), Bissoli, William Pottker (Morato). Técnico: Eduardo Barroca.

