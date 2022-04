Grêmio vence pela primeira vez na Série B, com três gols de Diego Souza

Na tarde de ontem (21), o Grêmio venceu pela primeira na Série B do Campeonato Brasileiro, após três jogos sem vencer e nem marcar gols. A partida aconteceu na Arena do Grêmio, contra o time do Guarani.

Os três gols foram do jogador Diego Souza, que além de dar fim ao jejum de gols do tricolor gaúcho, também virou artilheiro da Arena, com 46 gols, ultrapassando o ídolo Renato Portaluppi entre os goleadores do clube, com 76 gols contra 74. Diego estava afastado há um mês por conta de uma lesão.

O primeiro gol saiu logo no primeiro minuto de jogo, mas o Guarani empatou com Matheus Pereira ainda no primeiro tempo. Antes do final da primeira etapa, Diego Souza marcou o segundo, deixando 2 a 1 no placar. O hat-trick veio no segundo tempo, após uma cobrança de escanteio.

Tabela

Somando 4 pontos, o Grêmio ocupa agora a terceira posição na tabela, mas depende resultados dos outros confrontos para estabelecer sua colocação final na rodada. Já o Guarani, segue em 19°, na lanterna do campeonato, por ter perdido dois jogos e empatado um.

Próxima rodada

Para a quarta rodada da Série B, o Grêmio enfrentará o Operário-PR, na quarta-feira (27), às 18h no estádio Germano Kruger em Ponta Grossa. Já o Guarani recebe o Criciúma, também na quarta-feira, às 20h, no estádio Brinco de Ouro.