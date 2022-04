Bahia e CSA se enfrentam pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B

Está marcado para hoje (22), o confronto entre Bahia e CSA, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time do CSA empatou contra o Ituano na segunda rodada, enquanto o Bahia vem de duas vitórias, contra o Cruzeiro por 2 a 0, e contra o Náutico com 2 a 1, tornando-se líder do campeonato por 6 pontos.

Desfalques

Para o time azulão, o técnico Mozart não conta com Wellington, Anderson Martins e Yann Rolim, os três jogadores estão com lesões na coxa. Já o treinador do Bahia, Guto Ferreira, terá os desfalques de Douglas Borel que está suspenso, além de Lucas Mugni e Rodallega, afastados por lesão.

A partida acontecerá hoje, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé em Maceió, Alagoas.