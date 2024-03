Polícia Civil prende dois foragidos no fim de semana em campo Grande

A Polícia Civil, por meio do GOI – Grupo de Operações e Investigações, prendeu neste fim de semana dois homens, que estavam foragidos da justiça em Campo Grande. Um foi preso no Jardim Bonança e o outro na Vila Serradinho.

No Bonança, o capturado foi A.S.B. (30). Ele estava evadido do sistema prisional e foi preso no sábado, 23/03.

Já na Vila Serradinho foi preso T.T.G. (26). Ele estava com mandado de prisão em aberto e foi capturado no domingo, 24/03.

Os dois foram encaminhados à Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada) e posteriormente serão recambiados ao presídio.

Com Informações da Polícia Civil

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais