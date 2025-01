Governo de MS lança edital histórico de 7 milhões para o esporte, avança na inclusão e aprimora Bolsa Atleta

O ano de 2024 foi marcante para o esporte sul-mato-grossense. O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), realizou ações que vão desde investimentos robustos até iniciativas de inclusão e festivais inovadores, além de reforçar o esporte como ferramenta de transformação social.

Entre os destaques, estão a destinação de R$ 7 milhões para projetos esportivos por meio de edital histórico, a atualização da lei estadual que fundamenta os programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico, e a realização de festivais que mobilizaram milhares de pessoas pelo estado.

Edital de R$ 7 milhões impulsiona o esporte

O Governo do Estado deu importante passo para fortalecer o esporte no estado ao lançar o edital “Esporte e Transformação Social: Novas Conquistas em Mato Grosso do Sul”. Com um investimento de R$ 7 milhões, o edital foi estruturado para contemplar três manifestações esportivas: formação, vivência e excelência, abrangendo iniciativas voltadas para diferentes níveis e modalidades do esporte.

O recurso foi distribuído entre sete categorias estratégicas: o esporte como ferramenta de transformação social, promovendo inclusão e impacto comunitário; as modalidades de aventura, que valorizam atividades ao ar livre e exploram o potencial natural do estado; a avaliação da saúde e desempenho de atletas, garantindo avanços técnicos e cuidados com o bem-estar esportivo; e o esporte de rendimento, tanto na fase infantojuvenil quanto na adulta, com foco no incentivo a talentos emergentes e no fortalecimento de competições em alto nível.

Também foram contempladas ações voltadas ao esporte de alto rendimento adulto e o apoio a federações esportivas. O resultado final com os projetos aprovados foi publicado, e os pagamentos previstos serão realizados em 2025

Reestruturação no Bolsa Atleta e Bolsa Técnico

Uma das principais conquistas do ano foi a aprovação, em novembro, de mudanças significativas no programa Bolsa Atleta e Técnico. Três novas categorias foram incluídas: Bolsa Atleta Nacional Surdolímpico, Bolsa Atleta Pré-Olímpico, Paralímpico e Surdolímpico, e Bolsa Atleta Pódio Complementar Surdolímpico. Pela primeira vez, a comunidade surda foi contemplada com categorias específicas, ampliando o alcance do programa. Para pleitear o benefício, os atletas devem estar filiados a entidades esportivas de surdos em âmbito estadual ou nacional.

Festival de Verão

O Festival de Verão foi um sucesso, reunindo mais de três mil pessoas no Parque das Nações Indígenas para desfrutar de momentos de lazer e esporte ao ar livre.

O evento foi repleto de atividades gratuitas como ioga, ciclismo kids, capoeira, muay thay, jiu-jitsu, brinquedos, show artístico, canoagem, arco e flecha, fitdance, kung-fu, grupos de corrida, pipas, skate, caminhada orientada, crossfit, entre outras atividades.

Festival de Praia

Com objetivo de fortalecer e divulgar as modalidades de areia no estado, o Festival de Praia reuniu cerca de 620 atletas e atraiu mais de três mil pessoas em atividades esportivas e de lazer durante toda a temporada nas cidades do interior.

O Festival de Praia passou, ao longo de 2024, por cinco municípios: Bela Vista, Coxim, Bonito, Sonora e Aparecida do Taboado. As modalidades praticadas foram beach tennis, vôlei de praia e futevôlei.

Festival Bonitinho

No 23º FIB (Festival de Inverno de Bonito), que aconteceu entre os dias 21 e 25 de agosto, a Fundesporte realizou o Festival Bonitinho, mostrando que o esporte e a cultura trabalham em conjunto.

O Festival levou para a capital do ecoturismo no Brasil atrações culturais como a Trupe Teatro de Brincar, com Edu Brincante; apresentações circenses e de palhaçaria do Grande Salto, estrelado pelo artista João Rocha, entre muitas outras apresentações.

Uma das grandes atrações foi o espetáculo Crianceiras, que misturou música, poesia e teatro para envolver as crianças em uma experiência cultural rica e interativa. O espetáculo é inspirado na obra de grandes poetas brasileiros, como Manoel de Barros e Mário Quintana.

Além disso foram oferecidas atividades recreativas e esportivas, como tênis de mesa, beach tennis, futebol, trinca de basquete, futevôlei, skate, slackline, jogos de mesa (damas, dominó, bozó, baralho) e muitas outras atividades que incentivam o esporte e a socialização entre as crianças.

Inclusão e fortalecimento do paradesporto com os festivais Paralímpico e Surdolímpico

O paradesporto foi significativamente fortalecido por meio dos Festivais Paralímpicos e do Festival Surdolímpico, com o objetivo de incentivar e divulgar as modalidades esportivas para pessoas com deficiência. A Fundesporte, em parceria com o CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro), realizou duas edições do Festival Paralímpico. A primeira edição contou com oficinas de atletismo, bocha, natação, halterofilismo, tiro esportivo e tiro com arco. Já a segunda edição ofereceu oficinas de voleibol sentado, atletismo e esgrima em cadeira de rodas.

Além disso, o Festival Surdolímpico, uma iniciativa pioneira de Mato Grosso do Sul, realizou sua segunda edição este ano e contou com a participação de mais de 100 pessoas. Durante o evento, foram oferecidas oficinas de atletismo, voleibol e basquetebol em Libras, ministradas por professores de Educação Física surdos, que também são atletas das modalidades. O Festival Surdolímpico tem como objetivo incentivar a prática esportiva entre pessoas com surdez, promovendo a inclusão e o desenvolvimento do paradesporto.

Atletas de MS brilham nas Paralimpíadas em Paris

Os atletas de Mato Grosso do Sul brilharam nas Paralimpíadas 2024, realizadas em Paris, na França, conquistando importantes medalhas e se destacando entre os melhores do mundo. Yeltsin Jacques, no atletismo, subiu ao topo do pódio ao conquistar a medalha de ouro nos 1.500 metros da classe T11, destinada a atletas com deficiência visual. Além da vitória, Yeltsin quebrou o seu próprio recorde mundial, ao completar a prova em impressionantes 3min55s82.

Outro grande destaque foi Fernando Rufino, o “Cowboy de Aço”, que fez história ao conquistar sua segunda medalha de ouro na paracanoagem. Ele venceu a prova de 200 metros da classe VL2 (canoa, onde se utiliza tronco e braços na remada), com um tempo de 50s47, estabelecendo um novo recorde paralímpico e garantindo o bicampeonato, já que havia vencido a mesma prova nas Paralimpíadas de Tóquio-2020. Além disso, Fernando participou da disputa de 200 metros no caiaque, onde terminou em sexto lugar.

Yeltsin Jacques e Fernando Rufino mais uma vez elevaram o nome de Mato Grosso do Sul na Paralimpíada (Fotos: arquivo/CPB)

Érika Cheres Zoaga, de Guia Lopes da Laguna, também brilhou ao conquistar a medalha de prata em sua estreia paralímpica. A judoca sul-mato-grossense competiu na categoria acima de 70 kg, da classe J1 (atletas cegos totais), e venceu suas lutas nas quartas e semifinais, mas foi superada na final pela ucraniana Anastasiia Harnyk, garantindo o segundo lugar e um lugar no pódio.

Paralimpíadas Escolares

As Paralimpíadas Escolares de Mato Grosso do Sul foram um grande sucesso, com a participação de 158 estudantes-atletas, com idades entre 11 e 18 anos, representando 13 municípios. O evento, realizado em Campo Grande, contou com disputas nas modalidades de atletismo, bocha, parabadminton e tênis de mesa. As seleções formadas no estado tiveram como objetivo levar atletas para a disputa na competição nacional, que também foi um sucesso.

A etapa nacional das Paralimpíadas Escolares aconteceu entre os dias 26 e 29 de novembro, em São Paulo (SP). A competição, organizada pelo CPB, reuniu estudantes com deficiência de todo o país, e Mato Grosso do Sul conquistou um total de 93 medalhas: 33 de ouro, 30 de prata e 27 de bronze, terminando na quinta colocação geral.

A delegação do estado foi composta por 101 atletas de 11 a 18 anos, que competiram em 13 modalidades: atletismo, basquete em cadeira de rodas, badminton, bocha, futebol de cegos, futebol PC, goalball, halterofilismo, judô, natação, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas e vôlei sentado.

O atletismo se destacou com 22 medalhas de ouro, enquanto outras modalidades, como bocha, futebol PC, judô, natação, parabadminton e tênis de mesa, também contribuíram com importantes medalhas de ouro para o estado.

Jogos Escolares da Juventude

Os Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul 2024, com formato inovador, reuniram mais de sete mil estudantes de 55 municípios do estado, em Campo Grande, com o objetivo de garantir vagas nas competições nacionais: os JEB’s (Jogos Escolares Brasileiros), para a faixa etária de 12 a 14 anos, e os Jogos da Juventude, para jovens de 15 a 17 anos.

Em outubro, nos JEB’s, a delegação sul-mato-grossense contou com a participação de 203 estudantes-atletas, que competiram em Recife (PE) e trouxeram na bagagem 57 medalhas.

Já em novembro, foi a vez dos estudantes-atletas de 15 a 17 anos, com 147 representantes competindo em 17 modalidades nos Jogos da Juventude, realizados em João Pessoa (PB). A delegação sul-mato-grossense conquistou 27 medalhas na competição.

Jogos da Melhor Idade

As etapas dos Jogos da Melhor Idade de Mato Grosso do Sul ocorreram em Três Lagoas, Dourados e Campo Grande, reunindo idosos-atletas em diversas modalidades, como bocha, voleibol adaptado, dama, dança de salão, dominó, malha, sinuca, tênis de mesa, truco, xadrez e atletismo.

Além disso, o Festival de Dança Coreografada da Melhor Idade também foi um grande sucesso, contando com a participação de 200 idosos-atletas de 21 municípios, realizado no município de Dourados.