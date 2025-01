Mortes nas rodovias estaduais de MS tiveram redução de 25% durante festividades de fim de ano

Iniciada no dia 9 de dezembro de 2024, a Operação Boas Festas registrou, até esta quinta-feira (2), redução de 25% nas mortes decorrentes de acidentes em rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul. Ao todo, seis pessoas perderam a vidas nas estradas, contra oito que morreram no mesmo período no ano passado.

De acordo com a PMR (Polícia Militar Rodoviária), o número de acidentes também reduziu. Ao todo, 31 colisões ocorreram nas rodovias. Em 2023/2024, foram 54. Esse número reflete redução de 41,5%. Para manter os números baixos, os militares se concentraram em reforçar a fiscalização para evitar infrações de trânsito que possam favorecer as ocorrências.

A PMR orienta a todas as pessoas que estiverem viajando neste período a conferir primeiro as condições e os equipamentos de segurança de seu veículo, tais como pneus, freios, faróis, entre outros, planejar a viagem com antecedência e conduzir os veículos com máxima atenção e prudência.

