Adolescente é denunciado por estuprar o primo de 9 anos em Corumbá

Adolescente de 16 anos foi denunciado na Polícia Civil, nessa quarta-feira (1), após ser flagrado estuprando o primo, de 9 anos, na casa da avó, em Corumbá, distante 426 quilômetros de Campo Grande.

Conforme relatado pelo portal Diário Corumbaense, a mãe da vítima deixou a criança na casa do irmão na terça-feira (31). No dia seguinte, quando foi buscá-lo na residência, foi informado pelo homem que o menino havia sido flagrado pela avó sendo estuprado pelo adolescente.

Nesse momento, o garoto chegou a tapar a boca da criança para evitar que ela gritasse e correu em seguida. Entretanto, o registro policial não deixa claro o que aconteceu depois. Dessa forma, a mulher decidiu procurar a delegacia para denunciar o caso.

