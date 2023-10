Capital terá comitê especial para enfrentamento das mudanças climáticas

Com a gangorra climática que ocorre em Mato Grosso do Sul nos últimos tempos, a Prefeitura de Campo Grande irá instituir o COMEC (Comitê Municipal de Enfrentamento às Mudanças Climáticas), com objetivo de promover, estimular e planejar ações voltadas a mitigação das ocorrências de eventos climáticos, bem como o intercâmbio de informações relacionados às mudanças climáticas no município.

O COMEC tem caráter consultivo, propositivo e de assessoramento, visando subsidiar a implementação de instrumentos municipais de gestão relacionados as mudanças climáticas, de forma transversal às políticas públicas e articuladas com os órgãos e entidades que o compõem, em consonância com as disposições contidas no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Campo Grande (PDDUA).

O comitê é composto por 21 órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal, Poder Executivo Estadual e colegiados que contribuirão para a elaboração de estudos visando à implementação de planos, programas, projetos e ações relacionados ao planejamento ambiental voltados ao enfrentamento às mudanças climáticas.

Capacitação para a equipe técnica

Recentemente, o Município de Campo Grande foi selecionado para participar do curso “Urgência Climática – Implementando soluções em territórios urbanos vulneráveis”, oferecido pelo Lincoln Institute of Land Policy, com apoio do WRI Brasil. O curso tem como objetivo desenvolver capacidades para implementar medidas de redução de riscos em territórios urbanos vulneráveis.

Serão capacitados 15 (quinze) técnicos dos seguintes órgãos e entidades: Planurb, Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep). Ainda a Prefeitura Municipal de Campo Grande convidou a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) para integrar a equipe a ser capacitada.

Conferência Brasileira de Mudança do Clima

Ainda, visando compreender mais a temática das mudanças climáticas, técnicos da Planurb e Semadur estiveram presentes na V Conferência Brasileira de Mudança do Clima, realizada entre os dias 4 e 6 de outubro na cidade de Natal – RN.

Foram três dias intensos de debates, trocas de informações e experiências em 24 atividades, que contaram com a participação de autoridades federais, estaduais e municipais, especialistas e representantes da iniciativa privada.

A conferência, coordenada e liderada pelo Instituto Ethos com a participação de organizações não governamentais, contou com a participação de aproximadamente 500 pessoas e teve como foco a agenda das mudanças climáticas e da proteção ambiental, com destaque para a busca pela neutralidade de carbono e o papel do Brasil na transição energética.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.