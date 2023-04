Goleira comemora jogar, torneio que ‘dura mais de uma semana’

A Serc/UCDB estreia neste sábado (8), a partir das 16h30, no ginásio Dom Bosco, na Liga Feminina de Futsal. Será a primeira participação de um time de Mato Grosso do Sul nesta competição.

A equipe do Estado é a atual vice-campeã da Divisão Especial da Taça Brasil e recentemente disputou a Supercopa Feminina de Futsal, em Cascavel (PR), onde foi eliminada na fase inicial. Além do time sul-mato-grossense, estão confirmadas: Instituto Lince/ Taboão Magnus (SP), Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal (Adef/APCEF– DF), Instituto Stein/Stein Cascavel (PR), Female/Unochapeco (SC), Cianorte Futsal/Guibon Foods (PR), Barateiro Havan Futsal (SC), Telêmaco Borba (PR), Associação São José (SP), Leoas da Serra Futsal (SC), Pato Branco (PR) e Londrina Futsal (PR).

“Tudo o que vivemos nos últimos anos é inimaginável. Agora, podemos viver mais momentos incríveis e estar na Liga é muito importante para o futsal feminino de Mato Grosso do Sul”, disse Vanessa Lima, goleira a pelo menos dez anos.

“Normalmente, estamos acostumadas a jogar competições de uma semana, com jogos todos os dias, em que o cansaço físico interfere bastante. Então, acredito que esse formato faz com que o rendimento da equipe seja melhor”, acrescenta a jogadora, do grupo comandada pelo técnico Luiz Fernando Borges. Independente do desempenho, o time, que joga em parceria com o município de Chapadão do Sul, fará pelo menos dez partidas.

O formato

O campeão será conhecido em 18 de novembro. A primeira fase é disputada em turno único (só ida), no sistema “todos contra todos”. As oito melhores classificam-se para a fase “mata-mata”: quartas de final e, posteriormente, semifinal e final, com partidas de ida e volta. Serviço – a entrada é um quilo de alimento não perecível. (Com Fundesporte).