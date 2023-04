Três pessoas ficam feridos em capotamento durante chuva forte na MS-386

Três pessoas, entre elas uma criança, ficaram feridas, na noite de ontem (6), após o veículo em que estavam sair da pista e capotar na MS-386, entre Bonito e Guia Lopes da Laguna.

Segundo informações apuradas pelo site Bonito Mais, chovia bastante na região no momento do acidente e há possibilidade de que o veículo acidentado tenha aquaplanado.

As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Darci João Bigaton e segundo divulgado pelo site, que apurou com a direção da unidade de saúde, as vítimas são dois homens e uma menina. A criança foi encaminhada para a ala vermelha do hospital e passou por exames mais detalhados, mas está consciente e orientada, sem ferimentos graves. As demais vítimas sofreram apenas escoriações.

Não há informações se as vítimas do acidente são moradores de Bonito ou turistas que estavam visitando a regiao.

