Operário recebe o Dourados neste sábado, em jogo de ida da semifinal

Se não houver mais as já tradicionais mudanças na tabela do Sul-Mato-Grossense, o Operário faz, neste sábado (8), às 16h, no estádio Jacques da Luz, o jogo de ida das semifinais do torneio. Diante do Dourados, o time de Campo Grande precisa vencer para reverter a vantagem douradense.

A equipe do interior joga por dois empates ou resultados iguais por ter somado mais pontos, na primeira fase. Será a primeira vez que Operário e Dourados vão se enfrentar.

A partida de ida da semifinal estava marcada para domingo (9), mas, a pedido dos clubes, foi antecipada em um dia. O motivo, de acordo com o site operariano, são as comemorações da Páscoa e as decisões dos campeonatos Paulista e Carioca. Vale lembrar que tanto a data cristã, como as finais dos principais estaduais, estão marcadas há um tempo considerável, no calendário 2023.

A reportagem tentou contato com o treinador Celso Rodrigues, a fim de confirmar se havia sido consultado pela diretoria sobre a mudança e se a antecipação atrapalha a preparação do time. Até o fechamento da edição, o técnico do Operário não deu retorno.

Para o duelo deste sábado, o time espera pela torcida. Menos de mil pessoas pagaram ingressos para o jogo do último fim de semana, que teve vitória por 4 a 1, e valeu a classificação sobre o Novo. A própria transmissão do canal oficial do clube lamentou a apatia dos torcedores e comparou com os do Novo que, segundo a transmissão, compareceram em peso no jogo de Sidrolândia.

Dentro de campo, a equipe espera manter o embalo. Destaque do time, Tony Júnior recebeu cartão amarelo após tirar a camisa em comemoração de gol diante do Novo. Por mensagem de texto, a reportagem questionou o técnico do Galo: “Após o jogo, ou no intervalo, houve alguma conversa para orientar os jogadores sobre os riscos de não ter de atuar o resto da partida pendurado? Ou, o senhor encara o fato como normal, pelo calor da partida?”. Celso Rodrigues não respondeu até o fechamento da edição.

O Dourados, assim com o atual campeão local, vem embalado por goleada (6 a 0) da última partida, diante do Coxim. O elenco do técnico Chiquinho Lima espera sair de Campo Grande com, no mínimo, um empate, para decidir a vaga à final, no estádio Douradão, provavelmente entre os dias 15 e 16 deste mês.

Em Ivinhema

A outra semifinal acontece também neste sábado, às 15h, no Saraivão, em Ivinhema. O anfitrião, que eliminou o Chapadão, recebe o Costa Rica. Assim como o Galo, o time ivinhemense precisa reverter a vantagem diante da Cobra do Norte, que vai decidir a classificação no estádio Laertão.

Serviço – o ingresso para Operário x Dourados custa R$ 20, e R$ 10 (meia)