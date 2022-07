Polícia Militar Ambiental deflagra operação Pesca Legal

A Polícia Militar Ambiental deflagrou, na manhã de hoje (22), a operação Pesca Legal. Ela visa o desenvolvimento de operações sistemáticas de prevenção e repressão à pesca predatória no Estado. A operação, com duração de 72 horas, cobrirá a fiscalização dos rios Rios Paraná, Paranaíba, Aporé, Sucuriú, Verde Pardo e afluentes. As equipes também vão desenvolver fiscalização em estradas de acesso aos cursos d’água.

Uma das maiores preocupações da Polícia Militar Ambiental é justamente em relação à pesca predatória. Portanto, a operação busca fiscalizar o uso de petrechos com grande poder de depredação de cardumes como as redes de pesca, anzóis de galho e espinheis. Dessa forma, a presença das equipes, pode impedir que pescadores armem os equipamentos ilegais.

Além disso, drones têm funcionado como uma importante ferramenta nos trabalhos preventivos. Com os aparelhos, os infratores têm ficado com receio de serem identificados pelas imagens. Além disso, os drones permitem que os Policiais possam fiscalizar grandes áreas de rios, ou terrestres, sem serem percebidos, o que dificulta ainda os avisos via celular aos infratores, que são comuns quando as equipes estão nos rios, ou a campo.

A pesca é uma atividade econômica importante no MS, que movimenta empregos e renda, tanto a pesca amadora como a profissional. Por essa razão, o Estado possui uma das políticas de pesca mais restritivas do Brasil. A PMA tem enorme contribuição para a conservação, bem como até com a recuperação dos estoques, como o que vem acontecendo em vários rios da bacia do Rio Paraná.

