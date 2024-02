Derrota em casa faz Ivinhema mexer no elenco para returno do Campeonato Estadual

O primeiro turno irregular no Campeonato Sul-Mato-Grossense e, principalmente, a derrota em casa para o Dourados AC no último sábado (10), fez a diretoria do Ivinhema tomar algumas decisões em relação ao elenco. Quatro jogadores foram dispensados e um reforço foi anunciado, além de outros que podem chegar essa semana.

Deixaram o Azulão o meia Roberto, o volante Maia e os laterais Vitinho e Luiz Felipe. Todos foram utilizados pelo técnico Douglas Ricardo na derrota para o DAC no Estádio Saraivão, além dos dois últimos ainda terem disputado a Copa São Paulo de Juniores pelo clube.

Por outro lado, o zagueiro Lorente chegou para reforçar o sistema defensivo. O zagueiro também disputou a Copa São Paulo, mas pelo Capital, do Distrito Federal. Na base, ele defendeu o Operário AC, de Caarapó, em diversas competições, inclusive no último Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-20.

Com quatro pontos conquistados no primeiro turno, o Ivinhema está na quarta posição no Grupo B. No próximo sábado (17), às 15h30, o Azulão enfrenta o Novo, em Sidrolândia. Um novo tropeço, dependendo do placar, pode até colocar o time na zona de rebaixamento.

Com informações FFMS