Galo ganha ajuda de R$ 850 mil do governo estadual para série D

Somada premiação da Copa do BR, time já faturou R$ 2,5 mi na temporada

Para a disputa do Brasileiro da série D, o Operário recebe apoio no valor de R$ 850 mil do governo, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul). Conforme publicado na edição de ontem (2), do Diário Oficial do Estado, a verba será liberada em parcela única.

Após ficar com o vice do Sul-Mato-Grossense deste ano, após perder a decisão para o Costa Rica, no domingo (30), o Galo se prepara para a estreia na Quarta Divisão do Nacional, sábado (6), contra a Ferroviária, em Araraquara (SP).

Com a destinação do recurso, o governo estadual repete o processo feito no ano passado, quando repassou dinheiro ao Costa Rica, que representou Mato Grosso do Sul na série D 2022.

Nesta temporada, o alvinegro de Campo Grande já embolsou ao menos R$ 1,650 milhão, como premiação na Copa do Brasil. No mata-mata nacional, o time recebeu R$ 750 mil, e R$ 900 mil, respectivamente, por ter participado da primeira (eliminou o Operário-PR) e segunda fase (foi batido pelo CRB-AL).

O fomento de R$ 850 mil, direcionado ao Operário, foi assinado na quinta-feira (25), por Herculano Borges, pela Fundesporte, e por Nelson Antônio da Silva, pelo clube, o único de Mato Grosso do Sul na disputa da série D 2023. A vigência do acordo vai até dezembro deste ano.

Operarianas eliminadas

Com dois gols de Marcela, o Toledo bateu o Operário por 2 a 0, na segunda-feira (1º), no interior do Paraná, e eliminou as alvinegras do Brasileirão Feminino A3. No jogo de ida, o time de Campo Grande havia ganho por 2 a 1, e jogava pelo empate. Para o Toledo só restava a vitória por dois ou mais gols de diferença, já que a vitória por um gol levaria a decisão para as penalidades. Agora, as paranaenses enfrentam o Juventude-RS, na segunda fase.

Jogos do Operário na série D

6/5 – Ferroviária-SP x Operário – 16h – Arena Fonte Luminosa

14/5 – Operário x XV de Piracicaba – 16h – Estádio Jacques da Luz

21/5 – Operário x Patrocinense – 16h – Estádio Jacques da Luz

27/5 – Maringá-PR x Operário – 18h – Estádio Jacques da Luz

3/6 – Cascavel-PR x Operário – 15h – Estádio Arnaldo Bussato

7/6 – Operário x Inter de Limeira-SP – 20h – Estádio Jacques da Luz

10/6 – Crac-GO x Operário – Estádio Genevirno da Fonseca

Por Luciano Shakihama – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.