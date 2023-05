COB suspende atleta Wallace de Souza por cinco anos e CBV sofre suspensão financeira

A participação de Wallace de Souza na final da Superliga Masculina de Vôlei pelo Sada Cruzeiro levou o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) anunciar a prorrogação de sua suspensão.

A punição do atleta foi aumentada de 90 dias para cinco anos, e a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) também foi penalizada com suspensão financeira. Segundo o Conselho de Ética, a decisão do COB foi soberana e não suscetível a liminares. A decisão esclarece que Wallace deve ser afastado de “Todo e qualquer evento relacionado ao vôlei que se caracterize como eventos da Federação, Confederação ou Comitê Olímpico”.

O comportamento do atleta, que incluiu a publicação de uma enquete em suas redes sociais sobre atirar no atual presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, foi considerado antiético pela organização.

O documento determinava ainda que a CBV teria “suspensos todos e quaisquer repasses financeiros – de quaisquer origens, procedências ou itens, inclusive os relativos à Lei Agnello/Piva e às loterias e jogos prognósticos”.

Este fator é crucial para a temporada Pré-Olímpica, impedindo a inscrição da seleção brasileira nos campeonatos que garantem a vaga para Paris 2024. A punição desvinculou o time brasileiro das Olímpiadas, fazendo o Brasil perder pontos no ranking das classificação para os jogos de 2024.

