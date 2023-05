MIS oferece curso de fotografia com ênfase em iluminação, edição e redes sociais

O Museu da Imagem e do Som (MIS), que é uma unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, está com inscrições abertas para o curso de fotografia que abordará técnicas de pós- produção. Com atividades teóricas e práticas, o curso terá 25 vagas para a modalidade presencial e será online.

Os interessados poderão se inscrever nesta quarta-feira (03/05), às 10h da manhã , pelo formulário , no link: https://bit.ly/cursodefotografiamis.

O curso será realizado entre os dias 9 e 10 de maio de 2023, das 14h às 16:30, no Museu da Imagem e do Som de MS, que fica localizado na Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar.

Essa é a terceira parte do curso de fotografia oferecido pela FCMS, que foi dividido em três partes independentes, ou seja, cada parte pode ser considerada uma oficina de fotografia com conteúdo específico, mas que se integram na composição do curso como um todo. As etapas anteriores foram Câmera de Celular realizadas em março e Semi e Pró em abril.

O curso de iluminação, edição e redes sociais abordará a organização mais conhecida de iluminação, a de três pontos e também terá atividades práticas para a finalização de imagens utilizando o smartphone. Por fim, os participantes realizaram um trabalho voltado às redes sociais.

Serviço:

Curso de Fotografia: Iluminação, Edição e Redes Sociais

Inscrições: 3 de maio de 2023, 10h

link: https://bit.ly/cursodefotografiamis

Período: 9, 10 e 11 de maio de 2023, das 14h às 16h30

Público-alvo: Pessoas a partir de 12 anos

Local: Museu da Imagem e do Som de MS, na Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar

Informações: 3316-9178

