Galo estreia em casa na Série D contra XV de Piracicaba

O Operário/MS já conhece seus adversários na volta ao Brasileirão Série D após quatro anos de ausência.

O Galo está no grupo A7, juntamente com Cascavel/PR, CRAC/GO, Ferroviária/SP, Inter de Limeira/SP, Maringá/PR, Patrocinense/MG e XV de Piracicaba/SP.

A estreia do Operário será em casa, no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, no dia 13 de maio, contra o XV de Piracicaba.

Já o encerramento da fase de grupos será também em casa, no dia 22 de julho, contra a Ferroviária/SP.

Os torcedores do Galo estão ansiosos para ver o time de volta em campo e disputando a competição nacional.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.