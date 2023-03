Histórico: Operário vence fantasma e avança na Copa do Brasil

O Operário FC venceu o xará paranaense por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (1º), no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. Após 33 anos, o clube campo grandense volta a avançar de fase na Copa do Brasil em uma partida histórica.

Um gol de Johnny, aos 27 minutos do primeiro tempo, garantiu a vitória e a classificação do time da casa. O tento saiu após um erro na saída de bola do time paranaense. Com a vitória, o time se classifica para a segunda fase da Copa do Brasil. Agora, o Galo se prepara para enfrentar o CRB, que venceu o Rondonópolis por 1 a 0.

Como foi a partida

A partida começou pegada. Logo no primeiro lance Felipe Augusto levou uma joelhada e o arbitro assinalou falta para o Operário-PR. A equipe sul mato grossense começou na defensiva, mas logo chegou ao ataque.

Aos 27′ do primeiro tempo o placar foi aberto no estádio das moreninhas. Em uma saída errada do Fantasma o Operário-MS roubou a bola no meio de campo. No um contra um, Johnny ganhou de William Machado, viu o goleiro Rafael Santos adiantado e bateu rasteiro no canto direito, abrindo o placar.

No segundo tempo, o Fantasma pressionou o Operário. Logo aos 2 minutos, Felipe Chaves deu um carrinho por trás no atacante Vinicius Mingotti e foi expulso. O Fantasma ficou com um homem a mais em campo durante quase toda a etapa final.

Aos 30′ a equipe visitante foi para o tudo ou nada e colocou 4 atacantes em campo. Já o Galo jogava com o regulamento e apenas trocava passes, sem expor sua defesa.

No fim, Aos 41, foi a vez de Zé Vitor, do Operário-PR, também ser expulso, o que encerrou de vez o ímpeto do adversário. Final de jogo Operário-MS 1 x 0 Operário-PR.

Bolso cheio

O Operário-MS garantiu aos cofres um total de R$ 1,650 milhão – somando as duas fases. Público Público: 2.430

Pagantes: 2.130

Não pagantes: 300

Renda: $59.220

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.