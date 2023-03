Mutirão oferece serviços e benefícios para população em vulnerabilidade na Capital

TRF3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região) e a SJMS (Seção Judiciária do Mato Grosso do Sul) levam serviços de saúde, assistência social, cidadania, orientações jurídicas e profissionais às pessoas em situação de rua na Capital, por meio do projeto “Pop Rua Jud”, a partir da próxima segunda-feira (6), das 9h às 17h. O atendimento ocorrerá na UAIFA I (Unidade de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias) de Campo Grande, na Rua Jornalista Marcos Fernandes, s/nº, Jardim Veraneio, no Parque dos Poderes.

O projeto visa proporcionar dignidade às pessoas em vulnerabilidade, permitindo que elas emitam documentos como certidões, CPF, RG, inscrição e regularização da situação eleitoral, solucionem questões previdenciárias e solicitem benefícios assistenciais e previdenciários ao INSS.

Além disso, serão oferecidos cursos profissionalizantes, alimentação, assistência e orientações psicológicas aos cidadãos. O mutirão acontece até a próxima quarta-feira (8), das 9h às 17h, na UAIFA I de Campo Grande.

A juíza federal Monique Marchioli Leite e diretora da SJMS comentou que o projeto é uma maneira de oferecer mais cidadania à população, com dificuldade para acessar à Justiça Federal.

“Estamos formando uma conexão entre a as instituições para restabelecer a dignidade das pessoas. Muitas delas não têm documento de identificação, o que dificulta o acesso a benefícios sociais e a ações previdenciárias. Então, o objetivo é oferecer mais cidadania à população que tem dificuldade para acessar à Justiça Federal”, salientou.

