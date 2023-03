Polícia Civil identifica homem responsável por pelo menos sete furtos em Dourados

A Polícia Civil de Dourados identificou e indiciou um homem de 25 anos como autor de pelo menos sete furtos qualificados ocorridos na cidade, na última semana. O suspeito, que havia progredido para o regime aberto no último dia 24, confessou que praticou os crimes para sustentar seu vício em drogas. Além disso, outro homem foi preso em flagrante por receptação dos objetos subtraídos pelo primeiro.

Segundo a polícia, o autor dos furtos foi identificado por meio de testemunhas e imagens de câmeras de segurança como responsável pelos delitos. Após apurar os fatos, a Seção de Investigação conseguiu localizar o local onde os objetos estavam sendo receptados, uma conveniência de bebidas no Bairro João Paulo II.

Ao questionar o proprietário, ele confessou que estava ocultando os objetos subtraídos em um terreno aos fundos de seu comércio e foi preso em flagrante por receptação. Foram recuperados ao menos cinco aparelhos celulares, um notebook, uma caixa de som e diversos equipamentos de estética. O homem indiciado pelos furtos será encaminhado à Justiça, e o preso por receptação permanecerá à disposição das autoridades.

