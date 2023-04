Polícia identifica adolescente que publicou mensagens de massacre em escola na Capital

Após receber denúncias de massacre em colégios estaduais de Campo Grande, a Polícia Civil identificou no início dessa semana mais um aluno que produziu mensagens nas redes sociais relatando sobre ataques nas escolas. O caso foi registrado pela polícia e a investigação está sendo realizada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (DEAIJ).

Segundo a polícia, o adolescente foi devidamente qualificado nos autos e conduzido, juntamente com o pai da criança, até a 6ª Delegacia de Polícia para prestar depoimentos. O caso foi descoberto na última terça-feira (11).

As investigações terão continuidade pela DEAIJ de Campo Grande.

Serviço

A Polícia Civil criou um canal de denúncia: ligue 100, serviço gratuito usado para comunicar alguma violação de direitos humanos, e poderá receber também denúncias de ataques contra escolas. Outro contato, onde a população pode enviar prints e fotos, é o (61) 99611-0100 (WhatsApp), que via como específica para reportar atentados ou ameaças de ataques em instituições de ensino.

Em situações de urgência e emergência, quando uma agressão estiver acontecendo, ligue 190.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.