Em apenas um dia, Corumbá registra 35% de chuva do esperado no mês

A chuva chegou com força em alguns pontos de Mato Grosso do Sul, entre a noite de ontem (14) e esta sexta-feira (14). Em Corumbá, a 417 quilômetros de Campo Grande, choveu 63 milímetros, de acordo com o meteorologista Natálio Abrãao. Entretanto, o valor já aumentou, e até às 8h de hoje foram registrados 84,4 mm, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). O esperado para o mês de abril era de 76,5 milímetros.

Além disso, foram registrados 1.100 raios em toda a região. O Corpo de Bombeiros informou que não atendeu nenhuma ocorrência relacionada à chuva. Ainda segundo o meteorologista, houve enxurradas no município.

Diversos municípios do Estado também registraram chuvas: Bataguassu, com 38,4 mm; Rochedo, 29,6 mm; Rio Verde, 26,4 mm; Aquidauana, 26 mm; Ponta Porã, 23,4 mm e Campo Grande, com média de 25 mm. Em Itaporã houve ventos de 74,5 km/h.

Previsão

Hoje as chuvas continua nas regiões norte e nordeste e a temperatura deve cair lentamente. Os modelos de previsão do Cemtec indicam uma queda mais significativa nos termômetros a partir do dia 21 de abril, onde as minímas devem ficar entre 10 e 12°C no centro-sul do estado.

Entre os dias 25 e 26 de abril de 2023, devido a passagem de outra frente fria, espera-se queda mais acentuada das temperaturas e as temperaturas mínimas devem oscilar entre 7 e 10°C, principalmente no sul do estado.

Já para esta sexta-feira (14), a previsão é de tempo instável, devido ao avanço de uma frente fria, aliado ao intenso transporte de calor e umidade. Além disso, a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica e o deslocamento de cavados favorecem a formação de instabilidade e chuvas no Estado.

Chuvas de intensidade fraca a moderada devem acontecer durante a tarde em algumas cidades. Nas regiões Centro-sul e Leste do Estado, elas podem ser mais intensas, com tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) renovou o alerta de tempestades para o município de Corumbá. O alerta laranja, ou seja, de perigo potencial para chuvas intensas, indica precipitação, entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Primeiro frio do ano?

De acordo com o Climatempo, há possibilidade de frio para diversas regiões do país, inclusive para MS, durante o feriado da semana que vem, dia 21 de abril.

A força e abrangência desta frente fria ainda está sendo avaliada pelos meteorologista da Climatempo, mas já se pode adiantar que sua massa de ar frio, de origem polar, poderá causar resfriamento suficiente para que ocorra geada nas áreas mais elevadas dos três estados da Região Sul e que um resfriamento forte também poderá ocorrer em São Paulo, no centro-sul do Rio De Janeiro e de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, em Mato Grosso do Sul, no extremo sul de Goiás e no extremo sul/sudoeste de Mato Grosso.

Para os meteorologistas da Climatempo, esta massa de ar frio tem potencial para fazer a “virada de chave” do verão para o outono, expressão usada para representar uma mudança de padrão nas características da atmosfera, que deve sair das condições úmidas e quentes (verão) e começar a mostrar um padrão mais seco e frio, típico do outono. Com essa massa de ar frio, a América do Sul deve efetivamente deixar o verão e entrar no outono.

A passagem desta massa de ar frio deve causar um resfriamento intenso e mais prolongado, avançando para áreas do interior do Brasil.