Gabigol e Arrascaeta marcam e Flamengo vence o Fortaleza no Brasileirão

As estrelas brilharam e o Flamengo venceu o Fortaleza por 2 a 0 neste sábado (1º), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo, no Maracanã, teve gols de Gabigol e Arrascaeta.

Com o resultado, o Flamengo chega aos 25 pontos na terceira posição. A equipe poderia virar vice-líder, mas o Grêmio venceu no final. Agora, o rubro-negro torce pelo tropeço do Palmeiras para manter o lugar. O Fortaleza é o nono, com 20 pontos, e ainda pode perder posições.

Gabigol chegou aos 150 gols com a camisa do Flamengo. Ele tem 17 gols em 34 jogos na temporada. Foi apenas o primeiro pênalti perdido pro Yago Pikachu em 2023. São 31 batidos desde 2018 e 25 gols.

Agora o Flamengo volta a atenção para a Copa do Brasil. Na quarta-feira, enfrenta o Athletico-PR no Maracanã pelas quartas de final, às 21h30 (de Brasília). No Brasileirão, entra em campo novamente no sábado, contra o Palmeiras, fora de casa.

O Fortaleza terá a semana livre e encara o Athletico-PR no domingo, em casa, às 18h30 (de Brasília).

O goleiro Rossi foi apresentado à torcida antes de a bola rolar. Ele esteve mais cedo no Ninho do Urubu para conhecer o clube e conversar com o técnico Jorge Sampaoli.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Com informações da Folhapress