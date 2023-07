Estabilidade e sol marcam o domingo no Estado

Estabilidade e sol marcam o domingo (2), com temperaturas podendo ultrapassar os 32 graus, lembrando de sair com uma “blusinha” por que as manhãs são mais frias e no começo da noite as temperaturas também caem mais.

Em Campo Grande, a mínima será de 15°C. Em Dourados, temperatura de 12°C e no leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 14°C durante a manhã. Nestas cidades, a máxima atinge 27°C. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã terá 14°C no período matutino e a temperatura sobe gradativamente até 25°C durante a tarde. Ainda no sul do Estado, Iguatemi terá manhã amena com 12°C e a máxima atinge 26°C à tarde.

Na região pantaneira, mínima de 19°C em Corumbá e máxima de 29°C. Em Aquidauana, termômetros registram 15ºC no começo do dia e atingem 30ºC durante a tarde. Na região sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 17°C e chega a 31°C ao longo do dia. No norte, em Coxim, temperaturas variam entre 15°C e 31°C. No Bolsão, a temperatura em Três Lagoas será de 13°C de mínima e 28°C de máxima.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.