Mato Grosso do Sul se destaca como um dos estados com gasolina mais barata no Brasil

Mato Grosso do Sul tem um dos menores preços médios de gasolina do Brasil, de acordo com a última pesquisa realizada pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Esse destaque chamou a atenção do noticiário televisivo nacional nesta sexta-feira (30).

No contexto do debate sobre a reoneração federal dos combustíveis, o canal de TV por assinatura Globo News destacou o dado em um mapa explicado pelo economista da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Alberto Ajzenta. Questões logísticas e de demanda foram apontadas como fatores relevantes nessa análise.

O litro da gasolina comum em Mato Grosso do Sul é vendido, em média, por R$ 5,15 para o consumidor final, colocando o estado em terceiro lugar no ranking nacional. Apenas o Maranhão (R$ 5,10) e o Amapá (R$ 5,00) apresentaram valores mais baixos. Por outro lado, os preços mais altos foram encontrados no Acre (R$ 6,04), Amazonas (R$ 6,02) e Rondônia (R$ 5,89), todos na região Norte do país.

Em comparação com os estados vizinhos, a pesquisa da ANP revela que em São Paulo o preço médio da gasolina comum foi de R$ 5,26, enquanto no Paraná o valor alcançou R$ 5,51. Em Minas Gerais, a média foi de R$ 5,16, em Goiás foi de R$ 5,23 e no Mato Grosso foi de R$ 5,35.

A ANP realizou a pesquisa em 64 postos de combustíveis em Mato Grosso do Sul, enquanto nacionalmente foram analisados 4.565 estabelecimentos nos 26 estados e no Distrito Federal. O preço médio da gasolina no país ficou em torno de R$ 5,35, sendo 20 centavos acima do valor praticado no estado sul-mato-grossense. Na região Centro-Oeste, a média encontrada foi de R$ 5,26.

Esses números evidenciam a posição favorável de Mato Grosso do Sul em relação aos preços da gasolina, proporcionando um alívio para os consumidores em meio ao cenário de constantes flutuações nos valores dos combustíveis. No entanto, é importante destacar que a pesquisa reflete uma média e que os preços podem variar entre os diferentes postos de combustíveis do estado.