6º Edição “Gerando Novos hábitos” tem start em Campo Grande

Com objetivo de atrair mulheres com o interesse de gerar novos hábitos para o corpo, mente e espirito é o projeto da Ginecologista Cristã, Simone Giroldi de Oliveira, especialista em longevidade Saudável que deu o ponta pé inicial no Parque das Nações Indígenas neste domingo (2), da nova edição do projeto GNH.

O projeto GNH (Gerando Novos Hábitos), está em sua 6º edição e iniciará na próxima terça-feira (4), quando serão 21 dias com lives no Instagram, todas às manhãs 6h ( horário de Brasília), com palestras com especialistas como: nutricionistas, terapeutas, dicas e devocionais cristãos da Jpyce Meyer para ajudar a mulher manter o equilíbrio unindo o espiritual, corpo e mente acompanhados da ginecologista.

“Escolhi Campo Grande para dar o start inicial deste projeto que caminha para a 6º edição por ter amado a cidade e participado da Conferência Mulheres incríveis oferecido pela igreja Aliançados da Capital. Serão 21 dias em que alcançaremos resultados incríveis gerando este importante hábito do auto cuidado”, explicou a especialista, que foi uma das convidadas da Conferência Mulheres incríveis que trouxe diferentes temas com base cristã para as mulheres do Estado.

Dentre suas especialidades estão: Ginecologia regenerativa, Saúde íntima, Estética íntima, modulação hormonal.

Simone palestrou para mais de 500 mulheres na tarde do sábado (1), falando sobre o cuidado da mulher com a saúde de suas partes íntimas e com propriedade trouxe dicas quebrando velhos “tabus”, quando o assunto é a vagina.

Com vídeos cheio de imagens sugestivas e detalhes do corpo interno da vagina, Simone além de contar algumas experiências de sua carreira como médica também falou da importância da mulher fazer exames rotineiros e explicou um pouco do que acontece com as mulheres durante as fazes da menstruação destacando o que pode ser usado ou não para manter a saúde íntima da conhecida “pepeca”.

De uma forma profissional, leve e cheia de amor ela aproximou princípios da bíblia ligados ao corpo, dando uma verdadeira aula sobre as novas tecnologias para esta parte do corpo da mulher, tratamentos possíveis para diversos casos como exemplificado pelo “vaginismo”, dentre outros temas quebrando o “tabu” de falar sobre prazer da mulher em um ambiente cristão, ela sempre com autoridade, respeito e destacando Jesus e o amor dele com as mulheres mostrou o poder da mulher e profissional cristã.

Ela mora na grande São Paulo e esteve pela primeira vez em Campo Grande. Interessados em participar deste evento que durará 21 dias, totalmente gratuito com objetivo de informar e proporcionar hábito saudáveis para as mulheres acessem:@gerandonovoshabitos

