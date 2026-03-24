Imposto de Renda 2026: contribuintes de MS entregam quase 15 mil declarações no primeiro dia

Na última quinta-feira (19), a Receita Federal liberou o programa para a declaração do Imposto de Renda 2026, referente ao ano-base 2025. Apesar de já ser possível baixar o software, a transmissão das declarações foi possível somente a partir das 8h desta segunda-feira (23), com prazo final em 29 de maio. Em Mato Grosso do Sul, já foram enviadas mais de 10 mil declarações, até por volta das 17h haviam sido entregues à Recita, ___. A expectativa do órgão é receber 44 milhões de declarações em todo o país, sendo 647.829 no Estado de MS.

Nas primeiras horas de ontem, o sistema da Receita também apresentou instabilidade. Um erro apresentado foi de “processo de autorização incompleto”, indicando falha na autenticação via Gov.br. No computador, o sistema exibia a mensagem “Atenção! Não foi possível iniciar a declaração”.

A economista Ludmila Velozo, do Instituto de Pesquisa da Fecomércio-MS, destacou que a organização prévia é essencial para uma declaração “redondinha”, evitando erros, malha fina e atrasos na restituição. Segundo ela, centralizar documentos, manter informes de rendimentos, recibos médicos, notas fiscais e documentos de compra e venda de bens ao longo do ano facilita o preenchimento.

“A Declaração Pré-Preenchida é a melhor amiga do contribuinte. A Receita Federal utiliza dados de bancos, planos de saúde e empresas para preencher automaticamente a maior parte das informações. Mas é fundamental conferir todos os dados: o contribuinte é responsável pela veracidade da declaração”, alerta Ludmila.

Entre as orientações da economista estão a atenção especial aos dependentes, atualização correta dos bens, comprovação de reformas e deduções apenas de despesas médicas não reembolsadas. Ela também recomenda optar pelo recebimento da restituição via Pix, garantindo prioridade nos lotes, e utilizar débito automático caso haja imposto a pagar.

A Receita Federal ressalta que a declaração pré-preenchida estará disponível desde o início do prazo para todos os contribuintes com conta gov.br nos níveis ouro ou prata. Outra novidade é a inclusão de campos específicos para ganhos com apostas, que só são tributáveis se ultrapassarem R$ 28 mil no ano. A multa por atraso começa em R$ 165.

Para o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, a expectativa é que a tendência de restituição automática cresça nos próximos anos, facilitando o processo para todos os contribuintes.

Em Mato Grosso do Sul, a previsão é que o primeiro lote de restituição contemple milhares de contribuintes ainda em 29 de maio, com atenção especial para aqueles que não estavam obrigados a declarar, mas tiveram imposto retido. A estimativa é que essas restituições automáticas não ultrapassem R$ 1 mil por contribuinte e dependem da regularidade do CPF e da ausência de risco fiscal, conforme já noticiado pelo O Estado.

Restituição e cashback automático

A previsão da Receita é realizar quatro lotes de restituição ao longo do ano. O primeiro será pago em 29 de maio, contemplando cerca de 9 milhões de contribuintes, enquanto o segundo está programado para 30 de junho, quando o órgão espera ter processado 80% das restituições. Os dois últimos lotes ocorrerão em julho e agosto.

Entre as novidades, um lote específico em julho será destinado a trabalhadores que não estavam obrigados a declarar, mas tiveram imposto retido na fonte — cerca de quatro milhões de brasileiros receberão o chamado “cashback” automaticamente.

Por Djeneffer Cordoba