Futebol MS: Ivinhema enfrenta Volta Redonda por vaga inédita na Copa do Brasil

Embalado, Azulão do Vale joga no Saraivão por vaga no campeonato

O Ivinhema volta a campo nesta quarta-feira (4), às 19h30 em casa, no Estádio Saraivão, para enfrentar o Volta Redonda, pela segunda fase da Copa do Brasil. O confronto vale uma classificação inédita do clube sul-mato-grossense à terceira fase da competição nacional. Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão será nos pênaltis.

A equipe chega embalada após vencer o Independente (AP) por 1 a 0 na estreia, no dia 18 de fevereiro, também no Saraivão. O gol da vitória foi marcado por Diogo Fogliato, no fim do segundo tempo. Além do avanço esportivo, o resultado representou impacto financeiro, já que o clube recebeu não apenas os R$ 400 mil pela participação na primeira fase, como R$ 830 mil pela classificação. Se avançar novamente, garante mais R$ 950 mil.

O momento positivo não se limita ao torneio nacional. No último domingo (1º), o Ivinhema confirmou a classificação às quartas de final do Campeonato Sul-Mato-Grossense após uma reação na reta final da primeira fase. A equipe saiu da zona de rebaixamento e terminou na quarta colocação, assegurando vaga no mata-mata. O próximo compromisso pelo Estadual será já no domingo (8), contra o Bataguassu.

A sequência de decisões tem pautado a preparação do elenco. O técnico Douglas Ricardo afirmou que o trabalho tem sido conduzido jogo a jogo, com foco total no adversário da vez. Segundo ele, a comissão técnica estuda o Volta Redonda da mesma forma que é observada e busca ajustar a equipe de acordo com as características do confronto. A escalação não foi confirmada até a véspera da partida.

Segundo o técnico, o treinamento da tarde de terça-feira aconteceria para definir os últimos detalhes dos titulares. ““A equipe não está definida ainda, porque estamos considerando a recuperação de alguns atletas nessa sequência grande de jogos”, afirmou.

O Ivinhema precisou adequar o Estádio Saraivão às exigências da CBF, uma vez que o regulamento prevê capacidade mínima de quatro mil torcedores na segunda fase. Até a estreia, o estádio tinha liberação para 2.800 lugares. No dia 25, o clube anexou novo documento no Sistema de Estádios da Confederação e obteve autorização para ampliar a capacidade para 4.100 pessoas.

O treinador também destacou o peso do apoio da torcida dentro de casa. “Não tenha dúvida de que o apoio dos nossos torcedores é fundamental, e tem nos ajudado muito até esse momento. Eu tenho certeza que esse jogo contra o Volta Redonda não vai ser diferente, para fazermos história juntos”.

Na vitória sobre o Independente, 1.026 torcedores compareceram ao confronto. Além da da capacidade do Saraivão, a diretoria também solicitou à CBF a alteração no horário do jogo, que passou das 18h para 19h30, no horário local. Até o início da semana, cerca de mil ingressos já haviam sido comercializados.

Do outro lado, o Volta Redonda faz sua estreia nesta edição da Copa do Brasil. Em 2025, o clube foi semifinalista do Campeonato Carioca e disputou a Série B do Campeonato Brasileiro na última temporada, sendo rebaixado para a Série C. A equipe desembarcou em Campo Grande na segunda-feira (2) e seguiu viagem até Ivinhema, onde finaliza a preparação para o confronto.

O time é comandado interinamente por Neto Colucci, responsável também pela equipe sub-20, após a saída do técnico Rodrigo Santana na última semana. A mudança no comando técnico ocorre às vésperas de uma partida decisiva fora de casa.

Diante de um adversário com calendário nacional e investimento superior, o Ivinhema aposta na organização defensiva, na força como mandante e no momento de confiança para tentar avançar pela primeira vez à terceira fase da Copa do Brasil. “Vamos lutar muito, com fé e coragem para que a história possa acontecer e a gente representar bem o nosso time, a nossa cidade, a nossa região no interior do Estado, e representar o Mato Grosso do Sul para que a gente possa, inclusive, melhorar no ranking nacional”, concluiu o professor.

Por Mellissa Ramos

