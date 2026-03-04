Caminhoneiro é preso após cães farejadores identificarem cocaína escondida em carga de minério de ferro, em Terenos

Nessa terça-feira (3) um homem, que não teve suas informações divulgadas foi apreso após transportar 215 quilos de cocaína em caminhão. O caso aconteceu em Terenos, cidade distante 31 quilômetros de Campo Grande. A ação teve o auxílio de cães farejadores.

Segundo informações divulgadas pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), os agentes realizavam ronda na região, quando abordaram um caminhão que transportava minério de ferro. Quando questionado, o motorista informou que havia saído de Corumbá (MS) e tinha como destino, Pindamonhangaba (SP).

Durante a vistoria realizada com cães farejadores, foi identificada a presença de drogas escondidas na carga de minério. No caminhão, foram encontrados cerca de 75,3 quilos de cloridrato e 140,3 quilos de pasta base de cocaína.

O motorista confessou que sabia da presença do ilícito, mas não disse o destino da droga.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária local.