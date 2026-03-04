Estado reconhece emergência em Ivinhema e Corguinho após temporais e detruições recentes

O Governo de Mato Grosso do Sul reconheceu oficialmente a situação de emergência nos municípios de Ivinhema e Corguinho, em razão dos estragos causados por fortes chuvas registradas nas últimas semanas. Os decretos foram publicados na edição desta quarta-feira (4) do Diário Oficial do Estado e têm validade de 180 dias.

O reconhecimento estadual ocorre após as prefeituras editarem decretos relatando prejuízos provocados por tempestades locais convectivas com chuvas intensas, conforme classificação do sistema nacional de monitoramento de desastres.

Em Ivinhema, a medida foi adotada depois do temporal registrado em 20 de fevereiro, que atingiu áreas urbanas e rurais. Houve danos em estradas, vias da cidade e residências, além de dificuldades de acesso a comunidades do interior.

Já em Corguinho, o decreto considera as chuvas intensas desde 2 de fevereiro. O acumulado chegou a 238 milímetros, segundo dados do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul). O volume elevou o nível de rios e córregos, causando enxurradas e alagamentos.

Conforme o governo, os temporais provocaram destruição e danos em ruas, estradas, pontes, bueiros e tubulações, com prejuízos ao patrimônio público e privado.

Com o reconhecimento, fica autorizada a mobilização de órgãos estaduais, sob coordenação da CEPDEC (Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil de Mato Grosso do Sul), para ações de resposta, recuperação e reconstrução.