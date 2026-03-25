Minha Casa Minha Vida terá teto maior de renda e financiamento

Mudança amplia limites de faixas 1 a 4, que passam a ter teto de renda de R$ 13 mil

O Conselho Curador do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) aprovou por unanimidade nesta terça-feira (24) mudanças no programa de habitação MCMV (Minha Casa, Minha Vida), ampliando a renda máxima de famílias que podem ser elegíveis ao programa habitacional do governo federal e os valores máximos de financiamento dos imóveis.

A mudança foi antecipada pelo ministro de Cidades, Jader Filho em entrevista à Folha no fim de janeiro.Com a aprovação, o limite de renda familiar mensal da faixa 1 do programa passou de R$ 2.850 para R$ 3.200. Na faixa 2, o teto da renda passou de R$ 4.700 para R$ 5.000, enquanto na faixa 3 os valores passaram de R$ 8.600 para R$ 9.600 e na faixa 4, voltada à classe média e criada no ano passado, houve aumento de R$ 12 mil para R$ 13 mil.

O aumento do teto de renda da faixa 1 incluiu nova taxa de juros, de 4,50%, que será voltada para financiamentos a famílias com renda entre R$ 2.850,01 e R$ 3.200. Essa nova taxa, menor que os 4,75% a que esse grupo estava sujeito anteriormente, deve beneficiar 87,5 mil famílias, segundo os dados da Secretaria Nacional de Habitação.

Já os limites nos valores dos imóveis foram elevados em 14% na faixa 3, de R$ 350 mil para R$ 400 mil, e na faixa 4 passaram de R$ 500 mil para R$ 600 mil, um aumento de 20%.

O incremento no programa nas faixas 3 e 4 deve incluir recursos do Fundo Social, que tem alocados para o MCMV cerca de R$ 31 bilhões. A expectativa é que tais recursos possam ser usados a partir do segundo semestre, segundo apresentação feita durante a reunião do conselho.

Segundo dados da secretaria, a ampliação da faixa 3 deve incluir 31,3 mil famílias no Minha Casa, Minha Vida e as mudanças na faixa 4 devem incluir 8,2 mil famílias no programa.