Futebol de MS é saco de pancadas, na Copa do Brasil

Goleada em Alagoas foi a vigésima sofrida por times do Estado, no torneio

A eliminação, na Copa do Brasil, do Operário para o CRB-AL, sofrida depois de perder por 5 a 0, quarta- -feira (15), em Maceió, faz o futebol de Mato Grosso do Sul voltar à sua realidade. Segundo levantamento feito pela reportagem de O Estado, o resultado válido pela segunda fase do mata-mata nacional é o vigésimo a registrar um placar elástico contra as equipes sul-mato-grossenses.

Os três gols de Renato, um de Anselmo Ramon, e um de Mike, diante de oito mil torcedores presentes – aproximadamente 6 mil pagantes – no estádio Rei Pelé, em Maceió, eliminaram o único representante do Estado, desta edição do torneio. Além de também, da Copa Verde. Resta agora o campeonato local, em que há uma motivação extra, de no fim de semana rebaixar o rival Comercial, em confronto direto. Vale lembrar que o Colorado comemorou 80 anos de fundação justamente no mesmo dia em que o Galo de Campo Grande foi atropelado pelo Galo de Maceió. Curiosamente, o CRB também tem como cores principais o vermelho e branco.

Fora a rivalidade local, resta pouco a festejar no futebol de Mato Grosso do Sul. Sobretudo na Copa do Brasil, em que os sul -mato-grossenses jamais conseguiram superar três adversários diferentes em um mesmo ano.

Em 34 edições, ao menos em 19 delas – mais da metade – os representantes do Estado foram verdadeiros sacos de pancadas. O placar mais dilatado foi em 2010, quando o Naviraiense foi à praia e viu Neymar – que fez dois gols naquela oportunidade – e companhia desfilarem na Vila Belmiro. Histórico placar de 10 a 0.

Já o alvinegro campo- -grandense “contribui” em peso para a estatística. Em uma delas, no Maracanã, perdeu de 4 a 0 para o Flamengo, em 1998. O jogo ficou marcado pela grave contusão sofrida por Leopoldo. Um dos destaques na partida de ida, quando segurou o ataque que tinha Romário no comando, no empate sem gols, o goleiro levou a pior em uma disputa de lance com Cleisson, ao receber uma joelhada na boca. Com a pancada, o arqueiro operariano quebrou um dente, afundou o maxilar, sofreu três fraturas no nariz, teve três paradas respiratórias, e teve de ser hospitalizado.

Antes do jogo com o CRB-AL, o último placar dilatado sofrido por um time de Mato Grosso do Sul, na Copa do Brasil, havia sido em 2020. Em Araraquara (SP), pela segunda fase, o Águia Negra foi derrotado por 6 a 2 para a Ferroviária.

Por Luciano Shakihama – Jornal O Estado do MS.

