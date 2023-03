Polícia intercepta caminhão roubado e liberta motorista

Nesta quinta-feira (17), uma ação policial salvou um motorista de caminhão que havia sido vítima do ‘golpe do falso-frete’. O condutor foi rendido na região Sul de Dourados e levado para uma área de mata próxima ao bairro Santa Felicidade, mas graças à intervenção da força tarefa, foi resgatado com sucesso.

A polícia prendeu três homens em Dourados e um em Naviraí. A quadrilha atraiu a vítima com a oferta de um serviço de transporte fretado e a manteve em cativeiro contra a sua vontade.

Com o apoio da Força Tática do 3º BPM (Batalhão de Polícia Militar), os policiais conseguiram libertar o motorista do caminhão após localizar os autores do crime. O indivíduo que ocupava a posição de motorista responsável por conduzir o veículo ao país vizinho foi detido. Uma arma de fogo foi apreendida.

Os envolvidos vão responder por roubo com restrição de liberdade e concurso de pessoas, associação criminosa e emprego de arma de fogo. Há a possibilidade de participações de outras pessoas.

A ocorrência segue em andamento e o caso sob investigação.

