Confira a coluna “Conectado”

O deputado estadual eleito com 31.952 votos, Pedro Caravina, secretário de Governo e Gestão Estratégica de Mato Grosso do Sul e delegado de polícia civil aposentado, ex-prefeito de Bataguassu por dois mandatos e presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) é o entrevistado deste próximo domingo (19), do caderno de política do JE. À frente da Secretaria de Estado de Governo, Caravina defende a modernização da máquina pública, para aumentar eficiência dos serviços prestados à população, entre outros. Para Caravina, o Estado precisa investir nos municípios, já que a capacidade de as gestões municipais aportarem recursos em grandes empreendimentos é limitada. “É lá que as pessoas moram. E são elas que precisam usufruir de pavimentação, saneamento, educação e saúde. São projetos que mudam todos os indicadores sociais”.

Para além de investimentos públicos, o secretário elencou os projetos de parcerias público-privadas estudados e viabilizados pelo Escritório de Parcerias Estratégicas do Governo do Estado, vinculado à Segov. Entre eles, estão a concessão de quatro trechos rodoviários importantes, entre Chapadão do Sul e Costa Rica no Bolsão, região que mais se industrializa no Estado, implantação e operação das centrais de energia elétrica fotovoltaicas, concessão administrativa que gera energia limpa com compensação de créditos, atendendo tanto o Estado quanto à Sanesul e a Infovia Digital, outra parceria que já trabalha na implantação de 6.950 km de fibra óptica e disponibilizará internet gratuita, videomonitoramento em 129 praças públicas e monitoramento veicular em rodovias, atendendo a 1.500 unidades administrativas, entre escolas, unidades de saúde e de segurança pública, nos 79 municípios do Estado. Leia a entrevista completa no JE de domingo.

O deputado Vander Loubet (PT) é o único representante de MS a fazer parte da comitiva para a visita oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à China. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), também está entre os nomes. O Palácio do Planalto comunicou à Câmara dos Deputados quais são os 20 deputados que irão integrar a comitiva que acompanhará o presidente. A viagem acontece no dia 26 de março, se estendendo até o dia 30. Em viagens como essa, todas as despesas são arcadas pela Câmara. Dentre os nomes constam ainda o do deputado Fausto Pinato (PP-SP), que preside a Frente Parlamentar Brasil-China, tendo Vander Loubet como seu vice e a Frente dos Brics, ambas relançadas em evento que aconteceu no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília.

Ao todo, serão 20 deputados convidados, sendo: 4 do PT, 3 do PP, 2 do MDB, PC do B e PSD, e 1 do Avante, Cidadania, Patriota, PDT, Podemos, PSDB e Rede. Os deputados são: Artur Lira (PP-AL) – presidente da Câmara; Fausto Pinato (PP-SP) – presidente da Frente Parlamentar Brasil-China; Carlos Zarattini (PT-SP) – vice-presidente da Frente Parlamentar Brasil-China; Vander Loubet (PT-MS) – vice-presidente da Frente Parlamentar Brasil-China; Luiz Fernando Faria (PSD-MG) – vice-presidente da Frente Parlamentar Brasil-China; Gutemberg Reis (MDB-RJ) – vice-presidente da Frente Parlamentar Brasil-China; Zeca Dirceu (PT-PR) – líder do PT, na Câmara; Daniel Almeida (PC do B-BA) – vice-líder do governo no Congresso; Eduardo da Fonte (PP-PE); Júlio César (PSD-PI); Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP); Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL) – líder do MDB; José Guimarães (PT-CE) – líder do governo na Câmara; Alex Manente (SP) – líder do Cidadania; André Figueiredo (CE) – líder do PDT; Fábio Macedo (MA) – líder do Podemos; Fred Costa (MG) – líder do Patriota; Jandira Feghali (RJ) – líder do PC do B; Luís Tibé (MG) – líder do Avante; Túlio Gadêlha (Rede-PE).

…E após mais de um mês de negociação, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), chegou a um acordo com líderes partidários para a instalação das comissões permanentes. A divisão mostra a composição de base e oposição ao governo na Câmara, com o PL, de Bolsonaro, em postoschave, fazendo frente ao Palácio do Planalto. A deputada Bia Kicis (PL-DF) vai comandar a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. O PT indicou o deputado Rui Falcão (SP) para a presidência da Comissão de Constituição e Justiça. O Planalto está com medo. O governo teme tomar uma pancada na primeira lei importante que tentar aprovar no Congresso. E, olha, o Orçamento Secreto versão 2.0 acaba de mostrar as caras. Vamos aguardar as votações.

…E o presidente Lula deu início a uma agenda de aproximação com militares. Ele almoçou com os almirantes do comando da Marinha. No mesmo dia, a instituição enviou aos oficiais mensagem interna, dando 90 dias para que militares da ativa se desfiliem de partidos políticos, sob risco de punição. A proibição de que militares da ativa sejam filiados a partidos políticos está no inciso 5 do artigo 142 da Constituição Federal. A agenda de Lula com os militares segue. No dia 23, ele visitará as obras do Programa de Submarinos, em Itaguaí (RJ). Em 27 de abril, deve participar da inauguração da linha de produção dos caças Gripen, na Embraer (SP).

Para 73% do mercado financeiro, a economia brasileira corre risco de entrar em recessão, como mostra a pesquisa da Genial/Quaest, divulgada ontem. Para 27%, esse risco não existe. A pesquisa mostra ainda que 78% esperam uma piora na economia nos próximos 12 meses. O levantamento também mostra que 94% dos agentes do mercado financeiro do país confiam pouco ou nada no presidente Lula. Ao serem questionados sobre o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, 68% dos agentes afirmam que confiam muito, 30%, mais ou menos e 2%, nada. Lula e aliados do governo têm criticado a condução da política monetária por parte do BC e a taxa básica de juros da economia, atualmente em 13,75%.

