Funesp interdita Estádio Jacques da Luz por três semanas para manutenção do gramado

O Estádio Jacques da Luz está interditado pelos próximos 20 dias. A decisão foi comunicada à Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) nesta terça-feira (6) pela Prefeitura de Campo Grande, através da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), e impacta diretamente Operário FC e Náutico FC, clubes que mandam jogos no local.

Segundo o comunicado, o campo de futebol do Jacques da Luz está em manutenção, começando nesta terça-feira (5), e os jogos previstos para o local devem ser transferidos para outros locais (veja abaixo). A Portuguesa, outro time de Campo Grande na competição, já havia se antecipado ao problema e transferido seus jogos para o Estádio Sotero Zárate, em Sidrolândia.

Segundo a tabela do Campeonato Sul-Mato-Grossense, duas partidas estavam previstas neste período. No dia 14, em jogo antecipado da oitava rodada, o Operário enfrenta o Náutico. No dia 21, o Náutico enfrenta a Portuguesa.

Marco Tavares, vice-presidente da Federação e coordenador de competições, disse que a entidade aguarda agora a indicação dos clubes de onde esses jogos serão realizados. “Essa responsabilidade é dos clubes, de apontar estádios em condições e liberados para receber os jogos. Assim faremos os ajustes necessários”, explica.

Nesta próxima rodada, no sábado (10), não tem jogos previstos em Campo Grande, assim como na sexta rodada, no dias 17 e 18.

Com informações FFMS