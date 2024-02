Janeiro marca recorde de empresas abertas em Mato Grosso do Sul

Cerca de 862 novas empresas foram abertas em janeiro no estado. O número marca um recorde para o mês de de acordo com a série histórica da Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul).

Os dados indicam que 579 novas empresas no setor de Serviços, 249 no Comércio e 34 Indústrias. Das 862 novas empresas abertas no Estado no período, 364 foram constituídas em Campo Grande; 98 em Dourados; 52 em Três lagoas; 23 em Sidrolândia; 22 em Chapadão do Sul; 19 em Corumbá; 17 em Nova Andradina; 17 em Ponta Porã; 13 em Maracaju e 13 em Paranaíba. Ainda conforme o balanço estatístico da Junta Comercial, foram encerradas 518 empresas em Mato Grosso do Sul no primeiro mês de 2024.

De acordo com Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), a implantação do MS Agiliza Empresas permitirá que os procedimentos de registro de empresas em Mato Grosso do Sul devem ficar cada vez mais simplificados e ágeis.

