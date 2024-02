Aulas artísticas da Diretoria de Cultura de Três Lagoas estão com matrículas abertas para novos alunos

Estão abertas matrículas de novos alunos para aulas de diversas modalidades artísticas oferecidas pela Diretoria de Cultura de Três Lagoas. O prazo para cadastro começou ontem(5) e vai até amanhã, dia 6 de janeiro.

Para se inscrever, os interessados devem preencher o formulário por meio deste link. Deverão ser anexados documentos como: RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e, para menores, documento do responsável.

Já quem não conseguir fazer o cadastro online, basta comparecer à sede da Diretoria de Cultura, localizada na Av. Rosário Congro, nº 560, centro, nos prazos estipulados, onde receberão auxílio para efetuar o procedimento. As vagas são limitadas e cada aluno pode se inscrever em até duas modalidades, com a única exceção de não poder combinar dois instrumentos musicais.

São oferecidas aulas de violino, coral, acordeon, fotografia, ballet, teatro, desenho artístico, dança de salão entre outros. Para mais informações de limite de idade e demais modalidades, entre em contato com a Secretaria de Cultura pelos números: (67) 3929 1482 (67) 3929 9978.

