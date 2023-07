Produtores de grãos devem utilizar maior fatia do Plano Safra

O Plano Safra 23/24 disponibilizará R$ 364,22 bilhões aos médios e grandes produtores, a partir de 1º de julho de 2023. As operações de custeio e comercialização receberão R$ 272,12 bi, com taxa de juro de 8% ao ano para produtores enquadrados no Pronamp e 12% para os demais. O investimento utilizará R$ 92,10 bi, com taxas de juros que variam de 7% a 12,5% ao ano, de acordo com o programa. Segundo a Aprosoja/MS o volume de recursos utilizados pelos produtores de soja e milho, seguirá representando a maior fatia. Os valores foram divulgados pelo Governo Federal, durante o Lançamento do Plano Safra, na manhã desta terça-feira (27), em Brasília.

Dos recursos, R$ 186,4 bi terão taxas controladas, sendo R$ 84,9 bi, com taxas não equalizadas e R$ 101,5 bi com taxas subsidiadas. Outros R$ 177,8 bilhões serão destinados a taxas livres. Neste ano, os recursos priorizam o Programa para Financiamento a Sistemas de Produção Agropecuária Sustentáveis (RenovAgro) e o Programa para Construção e Ampliação de Armazéns (PCA).

O presidente da Aprosoja/MS – Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul, André Dobashi, participou do evento de lançamento do Plano Safra, em Brasília e ressaltou que os avanços da agricultura deverão exigir ainda mais recursos neste ciclo. “De julho de 2022 até o mês de junho deste ano, a agricultura brasileira utilizou R$ 231,07 bilhões, o que corresponde a mais de 70% do montante de recursos do Plano Safra 22/23. Este cenário evidencia a necessidade da disponibilização de crédito com taxas de juros atrativas com vistas ao fomento do setor produtivo. Diante das necessidades de armazenamento, do avanço das tecnologias e do maior uso de áreas, antes degradadas, os agricultores seguirão abraçando maior volume de recursos, do que os demais setores”, afirma.

Vale salientar ainda que, o montante inicial de R$ 340 bi disponibilizado pelo Plano Safra 22/23, recebeu o incremento de recursos no valor de R$ 200 milhões, em maio deste ano, visando a a equalização de cerca de R$ 8,4 bi para aplicação em programas de financiamento do Moderfrota, irrigação e demais investimentos e custeio.

Leia mais: MS espera aporte de R$ 20 bilhões no Plano Safra deste ano

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.