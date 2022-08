Segunda sem carne: Confira a receita de Dadinho de Tapioca que leva queijo coalho

Nesta segunda sem carne a receita de hoje é de petisco: Dadinho de Tapioca com queijo coalho, que pode ser feito com leite integral comum ou com leite de vegetais. De acordo com a quantidade feita é possível guardar os cubinhos em sacos herméticos ou em potes com boa vedação no congelador e fritar quando a ocasião pedir.

Ingredientes:

250 gr de farinha de tapioca

250 gr de queijo de coalho

500 ml de leite

Sal, pimenta do reino, orégano a gosto

8 gr de sal

Modo de Preparo:

Reúna todos os ingredientes. Com um ralador, rale o queijo coalho finamente e reserve em um recipiente.

Em uma panela, ferva bem o leite, em fogo médio. Quando ele chegar ao ponto de subir espuma, desligue o fogo. Na tigela com o queijo, acrescente a tapioca. Tempere com sal, pimenta e orégano e misture bem para a massa pegar o sabor. Adicione o leite fervente na mistura e mexa sem parar, com o auxílio de um fouet, até incorporar, por cerca de 3 minutos.

Despeje a mistura na forma de 20 x 25 cm forrada com filme plástico sobrando nas bordas. Deixe descansar por uns 10 minutos. DICA: A forma precisa ser pequena, com cerca de 2 dedos de altura.

Cubra a forma com o filme e leve para a geladeira por 2 horas para firmar. Retire as aparas do bloco de tapioca e faça cortes verticais com pedaços de espessura de 2 dedos. Corte os bastonetes em cubos.

Em uma panela ou frigideira com bastante óleo quente, deixe os dadinhos mergulhados até dourar, sem mexer. Retire com uma espátula e coloque-os sobre um prato coberto com papel toalha.

Sirva com o molho de sua preferência. Bom apetite.