Auxílio Brasil: confira as datas e novidades para o mês de agosto

O Auxílio Brasil volta com algumas novidades para o mês de agosto. Uma delas é justamente sobre suas datas. Nesta 10ª rodada de liberações, os depósitos acontecerão já na primeira quinzena do mês. Até aqui, o Governo Federal vinha seguindo a regra geral de pagar o benefício apenas nos 10 últimos dias úteis de cada mês do ano.

Com a mudança, os usuários contarão com um intervalo de tempo bem menor entre os pagamentos de julho e de agosto. São menos de duas semanas de diferença entre a última liberação e a próxima. De todo modo, é importante lembrar que os usuários não precisam se preocupar com nenhum tipo de inscrição.

Além disso, como já divulgado pelo Governo Federal, no dia 20 de julho o país regulamentou o adicional de R$ 200 para o Auxílio Brasil, elevando o valor mínimo do benefício de R$ 400 para R$ 600. A medida dura apenas até o mês de dezembro.

Esse acréscimo no valor do programa está dentro da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) e prevê gastos de R$ 41,2 bilhões em medidas de auxílio à população pobre e a algumas categorias profissionais.

Outros programas

As novidades não são apenas no Auxílio Brasil. O Governo Federal também prepara uma série de alterações no sistema de pagamentos dos seus programas sociais a partir de agosto. Há, por exemplo, a expectativa de aumento no valor do vale-gás nacional para até R$ 120.

O Governo pretende também iniciar os pagamentos do programa Bem Caminhoneiro, que é conhecido como Pix Caminhoneiro. A ideia é começar os repasses de R$ 1 mil por mês, até o final deste ano. A primeira liberação deve acontecer no próximo dia 9.

Quem recebe

O benefício é destinado a famílias em situação de extrema pobreza. Famílias em situação de pobreza também podem receber desde que tenham, entre seus membros, gestantes ou pessoas com menos de 21 anos.

Se a pessoa era beneficiária do Bolsa Família, o Aúxilio Brasil será pago automaticamente. Entretanto, se a pessoa não recebia o Bolsa Família, mas está no CadÚnico, o indivíduo vai para uma lista reserva. Se não esta cadastrada no CadÚnico, é necessário buscar um Cras para registro, sem garantias do recebimento do benefício.

