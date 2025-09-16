Fazendeiro morre após aeronave cair no Pantanal em Mato Grosso do Sul

Monomotor era pilotado pelo pecuarista e tinha como destino uma cidade do Mato Grosso

Nesta terça-feira (16), o pecuarista e ortopedista identificado como Ramiro Pereira de Matos, de 67 anos, morreu após destroços da aeronave que pilotava serem encontrados no Pantanal de Mato Grosso do Sul. A morte foi confirmada depois do sumiço do paradeiro dele e da aeronave ser constatado pela manhã desta terça-feira (16), na divisa com Mato Grosso.

O fazendeiro decolou de Araçatuba (SP) com destino a uma fazenda na cidade de Figueirópolis do Oeste, no Mato Grosso. Segundo a previsão de chegada, a aeronave deveria aterrisar por volta das 7h30.

Ramiro tinha informado momentos antes de sumir do radar, o mau tempo na região. O modelo da aeronve era um monomotor turboélice Cessna 210 (prefixo PS-FDW).

Entramos em contato com a FAB (Força Aérea Brasileira) que até o momento do fechamento da matéria não informou mais detalhes sobre o possível acidente aéreo.

Os dados da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) indicam que aeronave em que o fazendeiro estava foi fabricada em 1980, estava com a situação de aeronavegabilidade regular.

