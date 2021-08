Free Fire é o novo patrocinador da Seleção Brasileira de Futebol

A CBF (Seleção Brasileira de Futebol) terá um novo patrocinador a partir desta quinta-feira (5), que será nada mais nada menos que o Free Fire, um dos jogos de celular mais populares do mundo. A parceria será de dois anos e vale tanto para a seleção masculina quanto para a feminina.

Fernando Mazza, o gerente de operações do Garena no Brasil, ressaltou que a parceria permite que os jogadores do Frifas comemorem os resultados da seleção no jogo, já que muitos são fãs de Futebol. ”Esperamos que o Free Fire continue a inspirar nossos jogadores, assim como o futebol tem feito para milhões no Brasil e no mundo.”

Já Gilberto Ratto, diretor de marketing da CBF, destacou que essa é uma das parcerias mais estratégicas deles no momento, pois “aproximará ainda mais de um público extremamente relevante”.

Assim como a Seleção, o Free Fire é um sucesso no país e acessível a todos os brasileiros. Esta parceria é uma das mais estratégicas da CBF recentemente, pois nos aproximará ainda mais de um público extremamente relevante para nosso mercado que é o gamer. Dentro deste patrocínio, estamos planejando uma série de ações de ativação focada no público jovem, que colocará a Seleção cada vez mais neste ecossistema.

A parceria prevê skins temáticas da Seleção, que chegarão no jogo na sexta-feira (6 de agosto). As camisetas azul e amarela farão parte do evento Farra de Colecionadores, que acontecerá entre os dias 6 e 13 de agosto. Além disso, o Frifas terá outros itens exclusivos, com algumas ativações durante as partidas da seleção.

(Com informações Mais E-sports)

