França vence Inglaterra por 2 a 1 e se classifica para semifinal da Copa

Em uma partida acirrada, a seleção Francesa derrotou a Inglaterra e avançou para à semifinal da Copa do Mundo do Catar. Defendendo o título, a França venceu os ingleses por 2 a 1 com gols de Tchouameni e Giroud, no Estádio Al Bayt em Al Khor.

Tchouameni abriu o placar para a França aos 16 minutos. Após troca de passes, o meia dominou na intermediária e chutou forte no canto sem chances de defesa para o goleiro Pickford.

Craque da seleção inglesa, Harry Kane igualou o placar com um gol de pênalti, assinalado pelo árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio. O camisa 9 da Inglaterra ainda teve uma segunda oportunidade de bater um pênalti que iria igualar o placar em 2 a 2, mas acabou isolando acima do goleiro Lloris.

O gol da classificação da França foi marcado por Oliver Giroud, um dos destaques da partida que acumula quatro gols na Copa do Mundo. Giroud é o vice-artilheiro da competição, atrás apenas do seu companheiro de time Kylian Mbappé, que marcou cinco.

Na próxima quarta-feira (14), os franceses enfrentam a seleção do Marrocos que se classificou na manhã de hoje (10) após vencer Portugal por 1 a 0.

