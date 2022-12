Oficinas de Férias na Biblioteca Isaias Paim está com inscrições abertas

Não sabe o que fazer para entreter seu filho durante o recesso escolar? A Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaias Paim está com inscrições abertas para as Oficinas de Férias nos dias nos dias 16 e 17 de dezembro, das 8 às 11h30. A iniciativa é gratuita e voltada a crianças de 8 a 12 anos.

O Projeto Férias na Biblioteca busca atender o calendário da educação, no momento em que as crianças estão em férias letivas. A ação tem o objetivo de promover a interação social e cultural incentivando e estimulando o conhecimento

As atividades realizadas nas oficinas integram diversas linguagens como literatura, brincadeiras lúdicas e arte. Conforme os organizadores as atividades também contribuem para o desenvolvimento da criatividade, concentração, percepção, observação, imaginação e principalmente a espontaneidade, com oficinas que estimulam o incentivo à leitura, imaginação com a contação de histórias e brincadeiras de resgate do popular.

Coordenadora da Biblioteca, Eleuzina Crisanto de Lima destaca que além da diversão a oficina estimula o conhecimento por meio do universo de livros que compõem a Biblioteca Estadual, que conta com cerca de 3 mil publicações destinadas ao público infanto-juvenil e outras 30 mil no acervo geral.

“No mundo de hoje as tecnologias cada vez mais ganham força, e os livros e as brincadeiras ficam cada vez mais distantes dos corpos infantis. Pensamos a biblioteca como um lugar em que devemos ter o cuidado, isso se aplica à afetividade, formação de identidade, desenvolvimento da criatividade, capacidade de ouvir o outro. Além disso, com a leitura e as diversas linguagens do saber que propomos na Biblioteca, faz-se mais que obrigatória a leitura, para que todas as formas do saber aproximem esses corpos que estão em processo de formação, propiciando contribuir para a democratização de nossos bens culturais, bem como incentivar a escrita”, explica a coordenadora da Biblioteca, Eleuzina Crisanto de Lima.

Serviço:

As inscrições para as oficinas de férias são gratuitas e podem ser feitas pelo telefone: (67) 3316-9161, ou presencialmente, na sede da Biblioteca, localizada na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559 – Térreo, no horário das 8 às 17h30, de segunda a sexta-feira.

Confira a programação:

Sexta-feira dia 16/12/2022

Oficina de Decoração de Natal com material reciclável, mais especificamente, com papelão. A ideia é suscitar e desafiar a criatividade das crianças, por meio, de rolinhos de papel higiênico. Uma das possibilidades é a confecção de Papai Noel, o que ajuda a desenvolver nas crianças a percepção de altura e largura e de forma tridimensionais.

Professora Chrystianna Batista da Silva, Pedagoga, trabalha com Educação Infantil há 08 anos.

Oficina O Menino Pantaneiro, de leitura e escrita. Por meio do livro “Rodrigo Baguá: o menino pantaneiro”, de autoria da ministrante, visa estimular a leitura e a escrita, além do conhecimento sobre o homem pantaneiro e suas diversidades da fauna e da flora.

Professora e escritora Rosanne Dichoff Kasai, Pedagoga e autora do livro “Rodrigo Baguá: o menino pantaneiro”.

Oficina de releitura das obras de Lídia Baís. Os participantes farão uma releitura das obras da artista. Além de conhecer algumas obras de Lídia Baís, as crianças poderão buscar novas interpretações das pinturas, contextualizando com práticas de suas vivências, possibilitando manuseio de materiais e exercitando a criatividade.

Professora Lucia Monte Serrat, graduada em Pintura e desenho, mestra em Educação, possui formação em Designs Estratégico para gestores de núcleos de Designs.

Sábado, dia 17/12/2022

Oficina com Garrafa Pet, visando à preservação de toda a vida do planeta. Oficina lúdica com viés de sustentabilidade do meio ambiente, apresenta às crianças e, por extensão, à comunidade, a necessidade de um despertar para a questão ambiental.

Professora Rebeca Fabbro Cunha, doutora em Química pela UFMS e NBA em Gestão Ambiental.

Também no sábado, dia 17/12, acontecerá a Oficina de Pintura de Tela, com técnicas de pintura com garfo, fita adesiva e com cotonete, além de pinturas com esponja e com pincel. O objetivo estimular os sentidos e auxiliar na coordenação motora das crianças.

Professora Carla Valiente Millani, graduada em Artes Visuais e pós-graduada em Metodologias do Ensino da Arte.

