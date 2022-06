Enem 2022 recebe mais de 3,390 milhões de inscrições

A edição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano teve 3.396.597 inscrições confirmadas. De acordo com o MEC (Ministério da Educação), o número representa um aumento de 11,6% em relação à edição de 2021, que teve 3.040.908 confirmações. O total corresponde às duas versões do exame, a impressa e a digital.

Do total de participantes confirmados, 2.028.353 (59,72%) são isentos da taxa de inscrição e 1.368.244 (40,28%) são pagantes. Os dados são considerados preliminares até a apuração definitiva, tendo em vista que há casos de processamento dos pagamentos pelas instituições bancárias, processos judiciais, comissão de demandas, além de outras situações excepcionais.

Dos inscritos, 3.331.531 farão a versão em papel e 65.066, em computador. O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) aplicará as provas das duas versões nos dias 13 e 20 de novembro.

Quem solicitou atendimento especializado poderá conferir o resultado do pedido a partir da próxima terça-feira (7). No mesmo dia, começa o período de recursos para os participantes que tiveram as solicitações indeferidas. Candidatos que desejam ter tratamento por nome social poderão solicitá-lo entre 23 e 28 de junho.

Com informações de Agência Brasil.

